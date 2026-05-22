Восемь русских романов вошли в список лучших книг мира по версии The Guardian

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Британское издание The Guardian опубликовало список 100 лучших романов, написанных на английском языке или переведенных на него. В рейтинг вошли сразу восемь произведений русских писателей.
Самые высокие места среди российских авторов заняли романы «Анна Каренина» и «Война и мир» — они расположились на шестой и седьмой строчках соответственно, сообщает УтроNews.
Также в список попали произведения Владимира Набокова: «Лолита» заняла 25-е место, а «Бледный огонь» — 29-е.
В рейтинг включили и книги Федора Достоевского: «Братья Карамазовы» оказались на 28-й позиции, а «Преступление и наказание» — на 69-й.
Кроме того, в топ-100 вошли «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова и «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана.
Список составляли 172 эксперта — литературные критики, писатели и исследователи литературы. Первое место в рейтинге занял роман «Миддлмарч».