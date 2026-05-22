Стало известно, где пройдет главный намаз на Курбан-байрам 2026 в Казани

Для Камиля хазрата этот намаз станет вторым в качестве имама древней мечети. Впервые он поднимался на её минбар в прошлом году на Ураза-байрам. По утверждённому расписанию, утром 27 мая в 3:15 начнётся праздничная проповедь, которая продлится полчаса. Сам гает-намаз начнётся в 3:45 и завершится десятиминутной хутбой на арабском языке, чтением Корана и дуа. Верующие смогут не только совершить праздничную молитву, но и прикоснуться к истории, ведь мечеть Аль-Марджани — живой свидетель нескольких эпох. Городские власти и духовенство призывают мусульман приходить заранее и соблюдать порядок. Курбан-байрам в этом году выпадает на среду, и для жителей Татарстана этот день объявлен нерабочим. Вторник, двадцать шестое мая, станет сокращённым рабочим днём. Желающие принести жертву могут воспользоваться специальными площадками. Всего в Казани их будет семнадцать. Религиозные лидеры напоминают, что истинный смысл праздника — не только в жертвоприношении, но и в милосердии, помощи нуждающимся и укреплении веры.