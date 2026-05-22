Лесопожарный центр Красноярского края получил 7 грузовиков для борьбы с лесными пожарами

Автопарк краевого Лесопожарного центра пополнился семью новыми грузовыми автомобилями ГАЗ повышенной проходимости. Технику уже в этом сезоне будут использовать для доставки лесных пожарных и оборудования к местам возгораний в труднодоступной местности. Новые машины направили в Северо-Енисейское, Ярцевское, Богучанское, Кодинское, Пировское, Саянское и Мотыгинское лесничества. Ранее аналогичные автомобили получили подразделения в Байките, Ванаваре, Подкаменно-Тунгусском и Туруханске. [caption id= «attachment_367339» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: пресс-служба Лесопожарного центра Красноярского края[/caption] Грузовики оснащены тахографами, спутниковой навигацией ГЛОНАСС, механическими лебедками, цепями противоскольжения, противооткатными упорами и комплектами инструментов, что позволяет эффективно использовать технику в условиях бездорожья и оперативно отслеживать ее местоположение. По словам директора краевого Лесопожарного центра Виталия Простакишина, обновление автопарка стало возможным благодаря федеральному финансированию, направленному на усиление северных подразделений. Современная лесопожарная техника в сочетании с профессионализмом лесных пожарных позволяет эффективнее бороться с огнем и снижать площади лесов, пройденные пожарами, — отметил Виталий Простакишин. Напомним, что инспекторы министерства экологии Красноярского края провели 16 проверок с помощью беспилотников.