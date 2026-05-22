Вросли в историю: Как воронежские садоводы вывели в лидеры старейшее садоводческое хозяйство страны

Николай Гапоненко: В хозяйство я пришел сразу после института и, так получилось, менял должности каждые два года. «Круглый двоечник», можно сказать. Сначала меня позвали агрономом-садоводом, как в свое время моего деда Максима Силовича. Надо было организовать уход за молодыми садами. Потом два года проработал заместителем директора по снабжению и реализации, еще два — заместителем по производству, главным агрономом… Дальше меня переманили в райком партии, но через пару лет мне это наскучило, и я попросился в колхоз. Два года пробыл председателем, а в 1988 году был избран директором в родном плодосовхозе, с 2001 года четыре созыва был депутатом и председателем комитета областной думы по аграрной политике. В 1988-м, став директором, за первый год поднял производительность труда в два раза. Люди поначалу сопротивлялись, но когда увидели, что соразмерно растет и их доход, то встали за меня горой.