В Волгоградской области зацвела голубика — можно ли вырастить ягоду на даче

Для жителей Волгоградской области северная ягода голубика перестаёт быть экзотикой. Её выращивают в одном из хозяйств Городищенского района, где в эти дни как раз началось цветение кустарника. Прижилась она и у некоторых дачников. Однако прежде, чем получить урожай, придётся потрудиться — и не только физически, нужно обладать определёнными знаниями.
Учитывая цену этой ягоды в волгоградских магазинах, смысл заняться выращиванием есть. Ранее своими знаниями поделился с «Крестьянской жизнью» садовод Игорь Стаховский.
Выпускник аграрного вуза, он высадил тогда саженцы как в теплице, так и в открытый грунт. Специалист предупреждает: для северной культуры нужны кислые почвы, в волгоградских условиях можно использовать природный, нераскисленный торф.
Рассада должна быть с закрытой корневой системой. Подкормки минеральными удобрениями с микроэлементами обязательны.
Оправдала себя высадка в открытый грунт — цветам нужно опыление. Тепличные образцы придётся вынести для этого на солнышко. Да и слаще она получается в естественных условиях, поделился дачник.
