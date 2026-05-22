Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Центр Зеленоградска перекроют в субботу для проведения забега

Полумарафон «ЗаБег.РФ» проведут уже 23 мая.

В Зеленоградске в субботу, 23 мая проведут Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». Центр города будет перекрыт, сообщает местная администрация.

С 8:00 до 13:00 вводится временное ограничение движения транспорта по маршруту соревнований:

— площадь «Роза ветров» — променад — улица Гагарина — улица Крымская — городская площадь — Курортный проспект — улица Володарского — городской парк.

Предусмотрены трассы разной сложности и протяженности. Место старта и финиша — площадь «Роза ветров». Сбор участников в 8:00, старт в 9:00. Приглашаются зрители.