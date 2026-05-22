В Перми в историческом особняке закрывается бар

Здание недостроенной гостиницы и аварийный объект культурного наследия на ул. Советской, 30а и 32, в конце 2020 года купил на торгах предприниматель Борис Кардашов. Особняк «Дом Третьяковой» продавался в рамках банкротства структуры бывшей «Камской долины» — ООО «Аклеон». Новый владелец начал восстановление объекта культурного наследия и достройку гостиницы, получив разрешение на эти работы в декабре 2020 года. Господин Кардашов полностью восстановил здание: отреставрировал кладку, заменил кровлю, переделал внутренние помещения, устроил новые инженерные коммуникации. Ранее предприниматель сообщал, что сдаст отреставрированный памятник архитектуры в аренду.