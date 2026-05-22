Что почём: готовим выпускников к балу в Хабаровске

До долгожданного выпускного вечера-2026 в Хабаровске остались считанные недели. Если быть точнее, торжественное мероприятие состоится 27 июня и, как велит традиция, соберет тысячи вчерашних школьников на площадке «Платинум Арены». Консультант одного из ведущих свадебных бутиков краевой столицы рассказала, что закупаться платьями и костюмами родители и их повзрослевшие чада начали еще с осени 2025 года. Тем не менее остались те, кто еще в раздумьях о своем будущем идеальном наряде.
Красота требует расчетов.
Образ выпускниц год к году складывается из большого числа различных деталей — к наряду включительно идут аксессуары, макияж и прическа. Каждая из перечисленных частей требует расчетов, которыми мы и займемся.
Пройдя по нескольким бутикам Хабаровска, наш корреспондент выяснил, что на сегодняшний день средняя стоимость вечернего платья достигает 28 тысяч рублей. Примерно эту же сумму как раз и готовы тратить родители будущих выпускниц на яркий элемент гардероба. Тем не менее диапазон цен в магазинах довольно широкий.
В свадебном салоне «Иль Д Амур», например, продаются платья от 3 до 60 тысяч рублей. Однако чаще всего здесь выбирают наряды стоимостью 19−20 тысяч рублей. Также в магазине обращаются и за услугой проката платьев, стоимость которой составляет 60% от суммы товара.
Как отметили в магазине, в этом году нет единой моды на тот или иной фасон.
— У каждой девушки свое восприятие и видение того, какой должен быть наряд на выпускной. У нас выбирают самые разные модели, какой-то один популярный тип и не выделишь, — рассказала консультант бутика.
Ранее один из модных журналов назвал популярными в наступающем сезоне облегающие легкие платья в бельевом стиле, в стиле бэби-долл, изделия с оборками, драпировками и кружевами, платья с цветочными узорами и даже наряды, напоминающие моду 60-х годов. В Хабаровске эта тенденция не особенно заметна.
Отметим, что тенденцию к покупке разными клиентами крайне непохожих друг на друга изделий подтвердили и в салоне свадебного и вечернего платья «Pauline». Он, кстати, является частью локального бренда «Сделано в Хабаровском крае». Здесь можно приобрести платья на любой вкус от 10 до 60 тысяч рублей, но преимущественно в бутике покупают изделия за 30 тысяч рублей.
В свадебном же салоне «Вивьен» есть наряды от 15 до 40 тысяч рублей. Посетительницы данного магазина больше обращают внимание на модели мини, стоимость которых варьируется от 22 до 25 тысяч рублей.
Помимо прочего, в Хабаровске платье можно и сшить! Однако услуга обойдется в копеечку — за классическое черное платье-комбинацию нужно будет заплатить порядка 25 тысяч рублей, не считая покупки ткани. Более того, не каждая швея возьмется за заказ сейчас — времени осталось предельно мало.
Выход можно найти на маркетплейсах, где товар пришлют вам в лучшем случае за пару дней, а в худшем — за две недели. Так, при поисковом запросе «Вечернее платье» на нескольких платформах нам выдали результаты нарядов в среднем за 5−6 тысяч рублей. За эту же сумму платье можно взять в прокат — на российской онлайн-платформе объявлений мы нашли массу подобных предложений.
Идя в ногу со временем, часть выпускниц в качестве наряда на долгожданный вечер выбирает себе костюмы или комбинезоны. В бутиках краевой столицы стоимость на данные виды одежды составляет в среднем 15 тысяч рублей. Средняя же сумма услуги проката изделия или его покупки на маркетплейсах не отличается от варианта с платьем.
Несложными подсчетами мы выяснили, что платье для хабаровской выпускницы на данный момент может обойтись ее любящим родителям в порядке 25 тысяч рублей, а костюм — в 15 тысяч рублей. И ведь это только начало формирования полноценного образа на вечернее мероприятие!
Последний штрих.
Обувь в этом сезоне, как пишут женские журналы, также насчитывает несколько популярных видов. Спросом пользуются лодочки с акцентным носом, туфли-перчатки, балетки, отличные от классических — с более дерзкими и графичными формами, и… кеды! Приобрести перечисленные модели в магазинах Хабаровска можно в среднем за 6 тысяч рублей.
Немногим дешевле трендовую обувь продают и на небезызвестных платформах интернет-магазинов. Уделив всего пару минут поиску симпатичных туфель или кед, есть возможность найти товары за 2−3 тысячи рублей.
Принято, что совершенным образ становится с подходящими макияжем и прической. Обращаются выпускницы за данными дополнениями, как правило, в салоны красоты. Изучив пару популярных студий, мы узнали, что средняя цена на вечерний макияж достигает трех тысяч рублей, а на укладки — будь то сборная прическа или завивка на брашинг — четырех тысяч рублей.
Ну и, конечно же, какой вечерний образ без аксессуаров? В этом сезоне, по данным российских модных изданий, актуальны массивные или многослойные украшения. Если рассматривать ювелирные изделия, то здесь велик шанс набрести на действительно дорогие товары. В магазинах Хабаровска цены за полный ювелирный комплект — серьги, колье, браслет и кольцо — варьируется от порядка десяти тысяч рублей до нескольких сотен тысяч рублей.
В свою очередь хорошую бижутерию в Хабаровске можно приобрести за более приятный ценник — сережки и колье обойдутся даме в среднем в две-три тысячи рублей. Есть возможность купить комплект и на маркетплейсах — примерно за тысячу рублей.
Как итог, женский образ на выпускной вечер может перевалить за 40 тысяч рублей. А что насчет мужской части аудитории?
Джентльменский набор.
Средняя цена на мужской костюм достигает 25 тысяч рублей, а на смокинг — 40 тысяч рублей. Широкий выбор комплектов предлагают те же бутики, о которых мы писали выше. Так, в «Иль Д Амур» ассортимент включает в себя костюмы от 12 до 25 тысяч рублей, а смокинги — от 20 до 25 тысяч рублей. В салоне «Вивьен» те же позиции предлагают за сумму от 22 до 40 тысяч рублей.
В специализированных мужских магазинах, таких как «PIZHON» или «Henderson», классический костюм-тройка стоит от 23 до 50 тысяч рублей и от 15 до 100 тысяч рублей соответственно. Цена смокингов в данных бутиках достигает 50 тысяч рублей.
На площадках маркетплейсов на запрос «Мужской классический костюм» чаще выпадают варианты около 15 тысяч рублей.
Что касается мужских туфель, то их стоимость в хабаровских салонах достигает в среднем 13 тысяч рублей. На маркетплейсах можно найти хорошие предложения за пять тысяч рублей.
Так как в макияже мужчины не нуждаются, перейдем сразу к прическам. Российские модные издания отмечают, что в 2026 году признание получают как короткие стрижки с акцентом на макушке, объемные или яркие контрастные прически, так и стрижки в стиле милитари или, например, под названием «Цезарь». В барбершопах Хабаровска такие соорудят в среднем за 2,5 тысячи рублей. Итого весь мужской образ выходит примерно в 37 тысяч рублей.
Добавим к общему балансу часовую фотосессию, услуга которой в Хабаровске достигает 8 тысяч рублей, и получим порядка 50 тысяч рублей трат на выпускницу и 44 тысячи рублей на выпускника. Выходит, конечно, немало, но все-таки выпускной — это праздник, который случается раз в жизни, а память, которую уносит с собой бывший школьник во взрослую жизнь с прошедшим вечером, не измеряется в рублях.