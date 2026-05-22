В Таганроге задержали закладчика с крупной партией запрещенных веществ

В Таганроге полиция задержала 51-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт запрещенных веществ в крупном размере. Об этом рассказали в региональном МВД.
— При личном досмотре у него обнаружили 48 свертков с веществом белого цвета общей массой 11,3 грамма, — говорится в сообщении полиции. Факт подтвержден экспертно-криминалистическим исследованием.
Полицейские также выяснили, что задержанный причастен к распространению тайников еще в марте. В ходе оперативных мероприятий были найдены два свертка изоляционной ленты красного цвета с аналогичным веществом массой 0,44 грамма. Установлено, что мужчина работал закладчиком для интернет-магазина и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе по статьям о краже и угрозе убийством.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на сбыт наркотических средств группой лиц» и «Покушение на сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере». Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
