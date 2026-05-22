«Ты грустишь», «Часики» и новые хиты: сольный концерт Валерии в Светлогорске перенесли на другую дату

Валерия была лауреатом премий «Золотой граммофон», «Песня года», «Муз-ТВ» и MTV Russia Music Awards, а также выступала на международных площадках: Royal Albert Hall и Apollo Theatre. Она сотрудничала с Робин Гиббом из группы Bee Gees, гастролировала с Simply Red и исполняла дуэты с Патрисией Каас. Валерия стала первой российской артисткой, появившейся на обложке журнала Billboard.