Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ты грустишь», «Часики» и новые хиты: сольный концерт Валерии в Светлогорске перенесли на другую дату

Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».

Источник: Клопс.ru

Концерт Валерии, который должен был пройти 29 мая в «Янтарь-холле», перенесли на 1 июля. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

За годы голос Валерии стал одним из самых узнаваемых в отечественной поп-музыке. В Светлогорске Народная артистка России представит сольную программу, в которую войдут песни разных лет: «Часики», «Нежность моя», «Ты грустишь», «Маленький самолёт», «Таю», «Была любовь» и «Исцелю».

Валерия была лауреатом премий «Золотой граммофон», «Песня года», «Муз-ТВ» и MTV Russia Music Awards, а также выступала на международных площадках: Royal Albert Hall и Apollo Theatre. Она сотрудничала с Робин Гиббом из группы Bee Gees, гастролировала с Simply Red и исполняла дуэты с Патрисией Каас. Валерия стала первой российской артисткой, появившейся на обложке журнала Billboard.

Начало концерта — в 19:00. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».