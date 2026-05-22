Красноярские учёные создали отечественную полимерную серу для шин

В Сибирском государственном университете науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева (Университет Решетнева) разработали технологию производства полимерной серы — обязательного вулканизирующего агента для всех типов шин. Сейчас этот компонент на 100% импортируется и входит в перечень критической продукции химической отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.