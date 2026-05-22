Красноярские учёные создали отечественную полимерную серу для шин

В Сибирском государственном университете науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева (Университет Решетнева) разработали технологию производства полимерной серы — обязательного вулканизирующего агента для всех типов шин. Сейчас этот компонент на 100% импортируется и входит в перечень критической продукции химической отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Проект реализуется по программе «Приоритет 2030» и нацелен на полное импортозамещение. Полимерная (нерастворимая) сера предотвращает преждевременную вулканизацию резины и исключает «выцветание» серы на поверхности изделий — это критически важно для качества и долговечности шин гражданского и военного назначения.
Ежегодная потребность российского рынка — около 100 тысяч тонн. Сырьём служит техническая сера с нефтеперерабатывающих заводов. Только Ачинский НПЗ (Красноярский край) способен давать до 8,5 тысячи тонн в год, а масштабирование на других предприятиях позволит полностью закрыть потребности страны.
В лаборатории вуза уже создана экспериментальная установка, получены образцы полимерной серы, успешно прошедшие испытания в промышленных резиновых смесях. Характеристики не уступают зарубежным аналогам.
Есть предварительная договорённость о проведении стандартизации образцов на ведущих шинных заводах России — в Нижнекамске, Волжском, Ярославле, Омске и на Алтае. Ачинский НПЗ также рассматривает проект как возможность диверсификации продукции. В 2026 году планируется переход к опытно-промышленному выпуску.
