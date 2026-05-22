СК: помощник машиниста погиб под колесами грузового поезда под Столином

Следственный комитет сообщил, что помощник машиниста погиб под колесами поезда под Столином.
Согласно предварительным данным, в четверг, 21 мая 2026 года, на одном из предприятий Столинского района проводились работы, связанные с погрузкой грузового поезда торфом. Машинист после того, как часть состава была заполнена, проехал вперед. Выйдя из поезда, он увидел своего помощника под колесами первого полувагона.
СК сообщил про гибель помощника машиниста под колесами поезда в Столинском районе. Фото: телеграм-канал СК Беларуси.
СК завел уголовное дело по части 2 статьи 314 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Ранее СК опубликовал видео с моментом гибели белоруса из-за лопнувшего колеса на СТО. Также ведомство опубликовало видео с моментом гибели рабочего без допуска на погрузчике, который перевозил мраморную крошку в Гродно.
Тем временем таможня вызвала милицию на белоруса из-за его поступка на границе.