Нижегородцев предупредили о магнитной буре 22 и 23 мая

Вечером 22 мая нижегородцев ждет магнитная буря. Метеочувствительные люди могут ощутить слабость и упадок сил. Об этом сообщается на сайте my-calend.ru.
Первые геомагнитные возмущения мощностью 4 балла ожидаются сегодня около девяти часов вечера. Последствия вспышек на Солнце можно будет ощутить и 23 мая, вплоть до 18:00. После этого обстановка стабилизируется.
Тем, кто чутко реагирует на солнечную активность, специалисты обычно рекомендуют больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, отказаться от употребления крепких напитков.
