Иномарка сбила трехлетнего ребенка во дворе жилого дома

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Абакане в районе дома № 43А по улице Дружбы Народов произошло ДТП с участием маленького ребенка.
По данным полиции, 20-летний водитель автомобиля Toyota Hilux двигался по прилегающей территории и допустил наезд на трехлетнюю девочку. Ребенок выбежал на дорогу из-за припаркованного автомобиля, из-за чего водитель не успел среагировать.
В результате происшествия девочка 2022 года рождения получила ушибы и ссадины лица. Ей оказана необходимая медицинская помощь, сообщает газета «Хакасия».
По факту ДТП проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
