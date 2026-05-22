Пьяный водитель в Нижегородской области врезался в отбойник, скрываясь от ГАИ

О пьяном водителе сотрудникам ГАИ сообщили очевидцы. Полицейские начали преследовать машину на территории Дальнеконстантиновского округа, но водитель активно пытался от них скрыться и направился в сторону Арзамаса. На 92 км автодороги Нижний Новгород — Саратов водитель не справился с управлением, врезался в отбойник и дорожный знак. Автомобиль получил механические повреждения, сам нарушитель не пострадал.