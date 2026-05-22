Наталья Леонтьева: цены в Ростовской области выросли на 0,3%

В апреле 2026 года цены в Ростовской области выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Годовая инфляция в регионе замедлилась до 5,4%, что ниже показателя в целом по стране, составившего 5,6%. Такие данные на деловой сессии «Трансформация бизнеса: вызовы и точки роста», организованной изданием «Ъ-Ростов», привела управляющий отделением Банка России по Ростовской области Наталья Леонтьева.