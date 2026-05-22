Жара продержится в Нижегородской области до 23 мая

Аномально жаркая погода сохранится в Нижегородской области и Нижнем Новгороде 22 и 23 мая, сообщается в канале РСЧС в мессенджере МАХ.
Средняя суточная температура воздуха будет на 7 и более выше климатической нормы (норма 14−15°С).
«Не разводите костры в лесах. Не бросайте горящие спички. Рекомендуется сократить продолжительность пребывания на открытом солнце. Соблюдайте правила поведения на воде», — напоминают нижегородцам.
Ранее мы сообщали, что девяти жителям Нижегородской области потребовалась медицинская помощь из-за жаркой погоды.