«Весь рот в комарах». Пермяки жалуются на полчища насекомых на Каме

Пермяков атакуют комары на новом участке набережной. В соцсетях размещают видео с людьми посреди роя летающих насекомых. От комаров отмахиваются руками или просто убегают. Ситуация явно вызывает дискомфорт. Сайт perm.aif.ru разобрался, есть ли повод для тревоги.
Пермяки сообщают о большом количестве комаров на новом участке пермской набережной и делятся не самыми приятными впечатлениями. «Вчера на велосипеде там ехала, жесть! Хорошо, что в очках и капюшоне, и то весь рот и нос в них был», — пишет в соцсети очевидец.
Заведующий кафедрой зоологии беспозвоночных и водной экологии ПГНИУ, кандидат биологических наук Виктор Ефимик сообщил сайту perm.aif.ru, что поводов для беспокойства нет.
«В жару комары быстрее выплаживаются (процесс размножения и развития комаров и их личинок — прим. ред.) в водной среде. Весна тёплая — они появляются раньше. Потом они будут повторять цикл каждые две недели — отложили яйца, выпложились и так до конца лета. Если рядом река, болота, водоемы, лужи, всегда будут комары и мошки», — рассказал учёный.
По его словам, перезимовавшие мухи тоже активно просыпаются и ищут партнёров для размножения. Этих насекомых много в местах, подходящих для кладки яиц и развития личинок.
В Пермском крае в середине мая на протяжении недели стояла аномально жаркая погода. Первая волна жары пришла 13 мая. Дневной прогрев достиг +25°C. 18 мая впервые за сезон столбики термометров подняли до +30°C. По словам доктора географических наук Андрея Шихова, майская жара может побить все рекорды по температурному максимуму за последние несколько лет. В регионе воздух прогревается на 10−13°C выше среднего показателя. Однако специалисты по насекомым не видят в этом проблемы.
«Ситуация нормальная, людям бояться нечего. Комары проснулись, но в нашем регионе в них нет малярийного возбудителя. Из опасных есть только клещи, луговой клещ захватывает всё больше территорий. Он хорошо цепляется за шерсть животных. Собак много, не все их очёсывают и проверяют, клещ спокойно присасывается, напивается, отваливается и осваивает новую локацию. Большую роль в распространении клещей играет сам человек, не замечая этого», — рассказал Виктор Ефимик.
Ведущий эксперт CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова сообщила, что за большинство случаев передачи трансмиссивных инфекций приходятся не на комаров и мух, а на клещей. Трансмиссивные инфекции — группа заболеваний, возбудители которых передаются человеку через укус или присасывание кровососущих насекомых и членистоногих: клещей, комаров, блох, вшей, слепней, москитов.
Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю информирует, что с начала сезона активности клещей на 20 мая 2026 года в медицинские организации региона по поводу нападения клещей обращались 3238 раз. Клещи кусали людей во всех прикамских муниципалитетах. Чаще всего в Пермском округе (475 обращений), в Перми (351 обращение), в Кунгурском округе (185 обращений). В 39% случаев клещи нападали в индивидуальных садах, в 37% — в лесу, в 24% — на придомовой территории. Иксодовый клещевой боррелиоз был выявлен у 41,6% исследованных клещей, 1,1% были носителями клещевого вирусного энцефалита.
Что касается комаров, то территория России считается свободной от местных очагов распространения малярии.
«Все регистрируемые случаи носят завозной характер. Однако риск “аэропортной малярии” сохраняется: комары-переносчики могут преодолевать расстояния в воздушных судах и после посадки становиться источником заражения для людей, никогда не выезжавших за границу», — говорит Маргарита Провоторова.
При этом малярия — не единственная угроза, исходящая от комаров. Эти насекомые являются переносчиками ирофиляриоза — тканевого гельминтоза, который вызывается нитевидной нематодой. Её личинки циркулируют по кровеносным и лимфатическим сосудам человека, могут проникать в любые органы и ткани.
Заболевание протекает с поражением преимущественно кожи, слизистых оболочек, подкожной клетчатки, реже — внутренних органов. Заражение человека происходит при укусе инфицированного комара. С момента укуса до появления первых симптомов может пройти от трёх месяцев до двух лет. В России ирофиляриоз отмечается в основном на Северном Кавказе и в Поволжье.
Слепни, мошки и москиты часто остаются «в тени» клещей и комаров, но их вклад в распространение инфекций не стоит недооценивать. Слепни — механические переносчики сибирской язвы и туляремии, также могут переносить яйца гельминтов и возбудителей кишечных инфекций. Активны в тёплое время года, особенно на открытых пространствах вблизи водоемов.
Укусы мошек могут вызывать тяжелые аллергические реакции вплоть до анафилактического шока. Мошки участвуют в передаче туляремии, а в некоторых регионах — онхоцеркоза (речной слепоты). Личинки развиваются в проточной воде, поэтому мошки особенно агрессивны вблизи рек и ручьев в таежной и лесной зонах.
Главное правило защиты от трансмиссивных инфекций — не допустить укуса. Репелленты и акарициды, защитная одежда, москитные сетки, обработка территорий от клещей — первый эшелон обороны. От клещевого энцефалита также эффективна вакцинация. Если вы обнаружили на теле клеща, его необходимо снять как можно скорее и отвезти в лабораторию на исследования. При появлении лихорадки, сыпи, мышечных болей после укуса любого кровососущего насекомого немедленно обратитесь к врачу.