«Весь рот в комарах». Пермяки жалуются на полчища насекомых на Каме

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю информирует, что с начала сезона активности клещей на 20 мая 2026 года в медицинские организации региона по поводу нападения клещей обращались 3238 раз. Клещи кусали людей во всех прикамских муниципалитетах. Чаще всего в Пермском округе (475 обращений), в Перми (351 обращение), в Кунгурском округе (185 обращений). В 39% случаев клещи нападали в индивидуальных садах, в 37% — в лесу, в 24% — на придомовой территории. Иксодовый клещевой боррелиоз был выявлен у 41,6% исследованных клещей, 1,1% были носителями клещевого вирусного энцефалита.