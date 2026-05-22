В башкирском селе Шулганово школьники изучили правила дорожного движения

Мероприятие по изучению правил дорожного движения для школьников организовали в селе Шулганово Республики Башкортостан по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в администрации Татышлинского муниципального района.
Занятие прошло в кабинете ПДД проекта «Академия дорожных знаний». В ходе мероприятия школьников познакомили с основными дорожными знаками, их значением и правилами применения. В доступной и интересной форме им рассказали, почему так важно соблюдать правила дорожного движения. Также ребята услышали примеры жизненных ситуаций, в которых внимательность и знание знаков помогают избежать опасности. Кроме того, дети учились распознавать дорожные знаки, разбирать дорожные ситуации и принимать правильные решения.
«“Академия дорожных знаний” стала не просто кабинетом, созданным благодаря победе в конкурсе на предоставление гранта главы администрации района, а полноценной площадкой для формирования культуры безопасного поведения. Здесь каждый ребенок получает возможность не только узнать важную информацию, но и осознать личную ответственность за свою безопасность и безопасность окружающих», — отметила руководитель проекта Ляля Хатмуллина.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.