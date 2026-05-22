В башкирском селе Шулганово школьники изучили правила дорожного движения

Занятие прошло в кабинете ПДД проекта «Академия дорожных знаний». В ходе мероприятия школьников познакомили с основными дорожными знаками, их значением и правилами применения. В доступной и интересной форме им рассказали, почему так важно соблюдать правила дорожного движения. Также ребята услышали примеры жизненных ситуаций, в которых внимательность и знание знаков помогают избежать опасности. Кроме того, дети учились распознавать дорожные знаки, разбирать дорожные ситуации и принимать правильные решения.