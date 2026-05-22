Красноярская спортсменка завоевала серебро чемпионата мира по рукопашному бою

Воспитанница военно-спортивного клуба «Беркут» молодежного центра «Патриот» Екатерина Короткова стала серебряным призером чемпионата мира по рукопашному бою. Путевку на чемпионат мира девушка получила после победы на первенстве России. По итогам соревнований ее включили в состав сборной страны, после чего началась усиленная подготовка к международному старту. В клубе «Беркут» я занимаюсь шесть лет. За это время было много отборочных соревнований Сибирского федерального округа, участие в чемпионате и первенстве России. После отбора на чемпионат мира началась серьезная подготовка. Очень помогала поддержка тренеров, — рассказала Екатерина Короткова. Тренер спортсменки Дмитрий Тихоненко отметил, что серебряная медаль чемпионата мира стала результатом многолетней работы и серьезной подготовки. Пройден долгий путь — серьезная подготовка, участие в крупных всероссийских соревнованиях. Второе место на чемпионате мира — очень хороший и достойный результат. Это историческое достижение для всей красноярской школы самообороны, — подчеркнул наставник. Напомним, что школьники и студенты Красноярского края завоевали восемь наград на Всероссийском чемпионате по робототехнике.