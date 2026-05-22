В Перми создали комиссию по координации археологических изысканий в «Архиерейском квартале»

Создана комиссия по сопровождению археологических и научных мероприятий, проводимых на территории «Архиерейского квартала» Перми. Как сообщает пресс-служба правительства Прикамья, в ее состав вошли представители администрации губернатора края, Пермской епархии, председатель комитета по инфраструктуре краевого заксобрания Павел Черепанов, а также ученые и эксперты. Среди них — директор Института гуманитарных исследований ПФИЦ УрО РАН доктор исторических наук Александр Черных, руководитель НИЦ «Камская археологическая экспедиция» ПГНИУ Михаил Перескоков, директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова.
В задачи комиссии входит координация археологических и научных изысканий на территории рядом со Спасо-Преображенским кафедральным собором, контроль мероприятий по благоустройству территории и воссозданию зданий, решение вопросов по увековечиванию памяти священнослужителей и известных лиц, похороненных в этом месте. Комиссия также станет координационной площадкой для взаимодействия с их потомками.
Напомним, «Архиерейский квартал» расположен в границах территории федеральных и региональных объектов культурного наследия, в том числе: памятника археологии, ансамбля «Комплекс сооружений: кафедральный собор Спасо-Преображенского монастыря, архиерейский дом», «Архиерейское кладбище». Ранее здесь располагался пермский зоопарк. Сейчас идет обустройство части квартала. Проект разделен на «зону памяти», где предусмотрены места для размещения памятников (ротонда и часовня), и «светскую зону» — воссоздание ранее расположенного здесь Яблоневого сада с местами для отдыха и прогулок. Цель проекта — создать памятное место для культурного досуга жителей.