Нижегородцы смогут купить билеты на автобус в «Магните» и «Спаре»

В Нижнем Новгороде рассматривают возможность продажи билетов на автобус в торговых сетях «Магнит» и «Спар». Об этом стало известно на заседании комитета регионального Заксобрания по транспорту и дорожному хозяйству.
С 1 июля пассажиры не смогут расплатиться наличными за проезд в автобусе, троллейбусе и трамвае. Мера направлена на повышение безопасности и ускорение обслуживания граждан.
При этом нововведения не предполагают полный отказ от наличных: купюры по-прежнему будут принимать для покупки и пополнения транспортных карт вне салона транспорта. Пассажирам предлагают обратиться в киоски печати, отделения Почты России, а также в точки «Ситикард».
Кроме того, рассматривается возможность покупки транспортных карт в РЖД и в крупных торговых сетях «Спар» и «Магнит». Сейчас по этому вопросу ведутся переговоры.
