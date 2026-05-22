Нижегородцы смогут купить билеты на автобус в «Магните» и «Спаре»

Ведутся переговоры с торговыми сетями.

Источник: Живем в Нижнем

В Нижнем Новгороде рассматривают возможность продажи билетов на автобус в торговых сетях «Магнит» и «Спар». Об этом стало известно на заседании комитета регионального Заксобрания по транспорту и дорожному хозяйству.

С 1 июля пассажиры не смогут расплатиться наличными за проезд в автобусе, троллейбусе и трамвае. Мера направлена на повышение безопасности и ускорение обслуживания граждан.

При этом нововведения не предполагают полный отказ от наличных: купюры по-прежнему будут принимать для покупки и пополнения транспортных карт вне салона транспорта. Пассажирам предлагают обратиться в киоски печати, отделения Почты России, а также в точки «Ситикард».

Кроме того, рассматривается возможность покупки транспортных карт в РЖД и в крупных торговых сетях «Спар» и «Магнит». Сейчас по этому вопросу ведутся переговоры.

Ранее мы писали, что движение трамвайного маршрута № 18 возобновили в Нижнем Новгороде.