МЧС предупреждает нижегородцев об аномальной жаре 22 и 23 мая

Аномальная жара накроет Нижегородскую область 22 и 23 мая: температура воздуха за окном превысит климатическую норму на 7 и более градусов. О необходимости соблюдать правила безопасности напомнили в ГУ МЧС России по региону.
Жаркая погода может привести к природным пожарам и к увеличению числа происшествий на воде. Сотрудники ведомства настоятельно просят не сжигать мусор, не разводить костры, не бросать горящие спички и стекло в лесах. Продолжительность пребывания на открытом солнце рекомендовано сократить.
Напомним, что в эти выходные в Нижний Новгород придет похолодание. Синоптики прогнозируют дожди и до +15 в темное время суток.
