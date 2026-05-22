Администрация Красноярска до сих пор не разрешила строительство собора на Стрелке

В Красноярске до сих пор не начали строить Богородице-Рождественский кафедральный собор на Стрелке. В феврале епархия обещала получить разрешение от администрации и приступить к работам до конца весны, но документ до сих пор не выдан.
Как сообщили в департаменте градостроительства, для получения разрешения застройщик сначала должен оформить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка. Для этого архитектурные решения должен рассмотреть градостроительный совет Красноярска. В епархию уже направили соответствующий запрос, но пока материалы в управление архитектуры не поступили.
Кроме того, нужно внести изменения в проект межевания. Поскольку собор планируют строить в русле реки, в зоне подтоплений, нужно предусмотреть мероприятия по инженерной защите. Также по проекту нужно предусмотреть вынос сети уличного освещения, устройство парковок. Также требуется уточнить высоту здания, так как участок частично попадает в зону охраняемого объекта культурного наследия «Пароход “Св. Николай”».
«Сам отказ в выдаче — обычная практика, к сожалению, очень часто застройщики не очень ответственно относятся к формированию пакета документов и подготовке материалов для получения разрешения на строительство. Застройщику переданы данные замечания, он ведёт над ними работу», — прокомментировали в департаменте.
Начать стройку планировали весной, чтобы сдать объект к 400-летию Красноярска, в августе 2028 года.
