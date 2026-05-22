Подростки гибнут на воде: МВД выступило с важным обращением к казахстанцам

По информации ведомственного сайта МВД, несмотря на то, что в период летних каникул безопасность детей будет находиться на особом контроле ведомства, родителям и детям напомнили важные правила, которые нужно соблюдать в купальный сезон.
Полиция призывает родителей не допускать купания несовершеннолетних в неразрешенных и небезопасных местах. Купание в запрещенных местах в соответствии со статьей 364 КоАП РК является нарушением правил общего водопользования и влечет административную ответственность", — сказала старший инспектор Комитета административной полиции МВД Ботакоз Жалекешова.
Отмечается, что в настоящее время в регионах фиксируются трагические случаи гибели подростков в результате неосторожного поведения на воде. «В связи с этим необходимо строго соблюдать требования безопасности на водоемах. Их игнорирование может привести к тяжелым последствиям», — напомнила родителям и детям Ботакоз Жалекешова.
Кроме того, в летний период будет усилена работа по предотвращению нахождения несовершеннолетних на улице в ночное время без присмотра взрослых. В этой связи МВД призывает родителей эффективно организовать досуг детей и обеспечить их безопасный и ответственный отдых.