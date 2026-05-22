Суд отправил на лечение калининградца по делу о теракте на «Бессмертном полку»

Балтийский флотский военный суд направил жителя Калининградской области на принудительное лечение по делу о подготовке теракта на маршруте шествия «Бессмертный полк России». Об этом сообщила пресс-служба суда.
По данным суда, мужчина по предложению неустановленного лица за денежное вознаграждение изучал маршрут движения участников шествия и выбрал место для закладки взрывного устройства с целью совершения взрыва 9 мая 2025 года. Также, как сообщили в суде, он выполнил ряд действий по подготовке предполагаемого теракта.
Кроме того, по версии следствия, фигурант проводил разведку противодиверсионной обстановки в местах расположения объектов железнодорожной инфраструктуры для их последующего поджога и готовился к совершению этих действий. Довести предполагаемые преступления до конца мужчина не смог, поскольку его деятельность была пресечена сотрудниками органов безопасности.
Согласно заключению комиссии экспертов, фигурант страдает хроническим психическим расстройством и нуждается в постоянном наблюдении в условиях психиатрического стационара.
Суд освободил мужчину от уголовной ответственности по делу о приготовлении к совершению двух террористических актов (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) и назначил ему принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа.
Постановление не вступило в законную силу.