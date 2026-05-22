Стало известно, когда в Екатеринбурге пройдет общегородской выпускной

На «УГМК-Арене» соберутся около 15 тысяч выпускников.

Источник: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В уральской столице началась подготовка к общегородскому выпускному. Праздник для выпускников пройдет на «УГМК-Арене» 26 июня. ожидается, что в мероприятии в этом году примут участие около 15 тысяч выпускников.

«На сегодняшний день это самая большая концертная площадка, которая позволит нам разместить всех: педагогов, родителей, близких и школьников. “УГМК-Арена” имеет все необходимое техническое оборудование для проведения масштабных событий и, что важно, мы не будем зависеть от погоды», — рассказал заместитель главы Екатеринбурга Константин Шевченко.

В торжественной церемонии награждения учеников, окончивших школу, примут участие губернатор Денис Паслер и глава города Алексей Орлов.