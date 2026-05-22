Эксперт раскрыл, откуда ВСУ могли нанести удары по колледжу в ЛНР

По его оценке, украинские военные целенаправленно атаковали гражданских. Они заранее спланировали свои действия.
«Дроны [в ЛНР] летели явно по прямой, с Украины, а вернее, с Херсонской области или территорий ДНР, которые еще находятся под контролем ВСУ. Использовались обычные беспилотники, не западные, не импортные. Те, что собираются прямо на поле боя. Это был явно точный и спланированный удар, нацеленно били по детям, пока они мирно спали», — заявил собеседник NEWS.ru.
Матвийчук выразил соболезнования всем жителям ЛНР. Он также заявил, что испытывает презрение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде, презрение к Украине. Эксперт подчеркнул: удар по колледжу — абсолютно бесчеловечный поступок. По его словам, эту атаку и ее последствия можно сравнить с ударом американцев по школе для девочек во время военной операции в Иране.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что при атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа пострадали не менее 35 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы. Нескольких пострадавших уже подняли на поверхность и передали медикам, есть погибшие.