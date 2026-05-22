Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аномальная жара ожидается в Нижегородской области 22 и 23 мая — МЧС

Средняя суточная температура превысит климатическую норму (14−15 °C) на 7  и более.

По данным ФГБУ «Верхне‑Волжское УГМС», 22 и 23 мая 2026 года в регионе и в Нижнем Новгороде сохранится аномально жаркая погода. Средняя суточная температура превысит климатическую норму (14−15 °C) на 7  и более. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Возможные риски:

рост вероятности лесных и природных пожаров, увеличение числа очагов и площадей возгораний;

риск распространения огня на населённые пункты и объекты экономики;

повышение числа происшествий на водных объектах.

В пожароопасный период важно соблюдать правила пожарной безопасности. В частности, следует избегать сжигания мусора на садовых и дачных участках, а также разведения костров в лесах. Необходимо исключить бросание горящих спичек и окурков, а также оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами материалы (бензином, керосином и т. д.). Кроме того, рекомендуется убирать за собой стекло, бутылки и другой мусор на лесных полянах — такие предметы могут сфокусировать солнечные лучи и спровоцировать возгорание.

Стоит ограничить пребывание на солнце: целесообразно сократить время нахождения под прямыми солнечными лучами, особенно в дневные часы. Будет полезно выбирать затенённые маршруты, носить лёгкую воздухопроницаемую одежду и головной убор, а также поддерживать оптимальный питьевой режим.

Особое внимание стоит уделить безопасности на воде: важно соблюдать правила поведения на водоёмах, избегать купания в необорудованных местах и не совершать рискованных действий.

Рекомендуется следить за официальными сообщениями МЧС и местных властей. При обнаружении возгорания предусмотрено незамедлительное информирование службы спасения по телефону 112.

Информационные материалы подготовлены ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Ранее работу кондиционеров проверили в нижегородских автобусах.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше