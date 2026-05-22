Аномальная жара ожидается в Нижегородской области 22 и 23 мая — МЧС

В пожароопасный период важно соблюдать правила пожарной безопасности. В частности, следует избегать сжигания мусора на садовых и дачных участках, а также разведения костров в лесах. Необходимо исключить бросание горящих спичек и окурков, а также оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами материалы (бензином, керосином и т. д.). Кроме того, рекомендуется убирать за собой стекло, бутылки и другой мусор на лесных полянах — такие предметы могут сфокусировать солнечные лучи и спровоцировать возгорание.