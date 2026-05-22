Аномальная жара ожидается в Нижегородской области 22 и 23 мая — МЧС

По данным ФГБУ «Верхне‑Волжское УГМС», 22 и 23 мая 2026 года в регионе и в Нижнем Новгороде сохранится аномально жаркая погода. Средняя суточная температура превысит климатическую норму (14−15 °C) на 7 и более. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Возможные риски:
рост вероятности лесных и природных пожаров, увеличение числа очагов и площадей возгораний;
риск распространения огня на населённые пункты и объекты экономики;
повышение числа происшествий на водных объектах.
В пожароопасный период важно соблюдать правила пожарной безопасности. В частности, следует избегать сжигания мусора на садовых и дачных участках, а также разведения костров в лесах. Необходимо исключить бросание горящих спичек и окурков, а также оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами материалы (бензином, керосином и т. д.). Кроме того, рекомендуется убирать за собой стекло, бутылки и другой мусор на лесных полянах — такие предметы могут сфокусировать солнечные лучи и спровоцировать возгорание.
Стоит ограничить пребывание на солнце: целесообразно сократить время нахождения под прямыми солнечными лучами, особенно в дневные часы. Будет полезно выбирать затенённые маршруты, носить лёгкую воздухопроницаемую одежду и головной убор, а также поддерживать оптимальный питьевой режим.
Особое внимание стоит уделить безопасности на воде: важно соблюдать правила поведения на водоёмах, избегать купания в необорудованных местах и не совершать рискованных действий.
Рекомендуется следить за официальными сообщениями МЧС и местных властей. При обнаружении возгорания предусмотрено незамедлительное информирование службы спасения по телефону 112.
Информационные материалы подготовлены ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.
