Милиция будет приходить с проверками к белорусам каждый месяц — вот к кому. Подробности сообщает Главное управление юстиции Гомельского облисполкома.
«Милиция и судебные исполнители будут ежемесячно проверять должников по штрафам МВД», — подчеркнули в управлении.
Это затронет должников по штрафам ГАИ, за распитие алкоголя в общественных местах, взысканий за мелкое хулиганство и других правонарушений, протоколы по которым составляют сотрудники отдела внутренних дел.
Проверки имущественного положения белорусов, которые будут проводить инспекторы милиции вместе с судебными исполнителями, окажутся ежемесячными. Подобная мера даст возможность своевременно устанавливать местонахождение неплательщиков, выявлять их доходы и имущество для наложения взысканий, а также оперативно принимать меры принудительного исполнения.
