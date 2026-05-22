В Нижегородской области начнут применять ИИ в борьбе с борщевиком

Искусственный интеллект начнут применять в борьбе с борщевиком в Нижегородской области при поддержке национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Применение разнообразных методов борьбы с этим инвазивным растением уже дает определенные результаты, однако для повышения эффективности важно располагать объективными данными. Сотрудничество с новым партнером и внедрение технологий искусственного интеллекта позволят нам систематизировать информацию о распространении борщевика, отслеживать динамику его распространения и выстроить еще более продуктивную стратегию борьбы», — отметил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.
В 2025 году работы по уничтожению борщевика Сосновского были проведены на площади 700 га в 19 муниципальных образованиях. В 2026 году за счет областного бюджета работы по уничтожению борщевика Сосновского планируется очистить около1,2 тыс. га сельхозземель. Работы уже начались, за неделю специалисты очистили более 118 га в Пильнинском, Сосновском, Борском, Первомайском, Сергачском и Городецком округах.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.