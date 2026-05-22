В Нижегородской области начнут применять ИИ в борьбе с борщевиком

В 2025 году работы по уничтожению борщевика Сосновского были проведены на площади 700 га в 19 муниципальных образованиях. В 2026 году за счет областного бюджета работы по уничтожению борщевика Сосновского планируется очистить около1,2 тыс. га сельхозземель. Работы уже начались, за неделю специалисты очистили более 118 га в Пильнинском, Сосновском, Борском, Первомайском, Сергачском и Городецком округах.