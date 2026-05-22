В России ускорили обучение ИИ для анализа фрагментарных научных наблюдений

Как отмечают ученые, во многих областях науки исследователи часто наблюдают за изучаемыми феноменами и процессами не непрерывно, а только в отдельные моменты времени. Так, когда ученые измеряют состояние биологической клетки, она обычно разрушается, поэтому проследить, как одна и та же клетка меняется со временем, невозможно. В результате имеются данные только о состоянии популяции клеток или частиц в отдельные моменты времени.