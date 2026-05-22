В России ускорили обучение ИИ для анализа фрагментарных научных наблюдений

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российские исследователи разработали новый метод обучения специализированных научных систем ИИ, способных анализировать фрагментарные научные наблюдения и искать в них закономерности. Этот подход поможет ученым более эффективно анализировать метеорологические данные и результаты биологических экспериментов, сообщила пресс-служба Института искусственного интеллекта AIRI.
«Созданный подход потенциально может быть полезен в разных областях, где важно описывать динамику систем без возможности отслеживать каждый объект отдельно. Среди таких направлений — метеорология, например моделирование движения воздушных фронтов, и эпидемиология, где нужно описывать распространение вирусов по регионам», — пояснил руководитель группы «Основы генеративного ИИ» AIRI Александр Коротин, чьи слова приводит пресс-служба института.
Как отмечают ученые, во многих областях науки исследователи часто наблюдают за изучаемыми феноменами и процессами не непрерывно, а только в отдельные моменты времени. Так, когда ученые измеряют состояние биологической клетки, она обычно разрушается, поэтому проследить, как одна и та же клетка меняется со временем, невозможно. В результате имеются данные только о состоянии популяции клеток или частиц в отдельные моменты времени.
В дальнейшем, эти разрозненные фрагментарные данные объединяются в единое целое при помощи специальных математических инструментов, одним из самых популярных вариантов которых является подход JKO, предложенный еще в конце прошлого века американскими математиками Давидом Киндерлерером, Ричардом Джорджаном и Феликсом Отто. Разработанный ими подход эффективен, но он требует большого количества вычислительных ресурсов.
Ученые из AIRI и исследователи из «Сколтеха» и МФТИ предложили ИИ-алгоритм, который сочетает метод JKO с идеями обратной оптимизации и позволяет обучать модель сразу целиком, используя лишь информацию о состояниях системы в отдельные моменты времени. Еще одним дополнительным плюсом предложенной российскими учеными идеи является то, что она не требует использования конкретных архитектур нейросетей и позволяет использовать для решения задач даже простые формы ИИ.
Работу этого подхода исследователи успешно проверили как на двумерных синтетических задачах, так и на данных, полученных при наблюдениях за развитием эмбриональных стволовых клеток на протяжении трех десятков дней. Во всех случаях разработка ученых оказалась сопоставимой или превзошла уже существующие ИИ-подходы для анализа данных, и при этом она была значительно проще в обучении. Это позволяет применять ее в разных областях науки для анализа фрагментарных данных наблюдений, подытожили ученые.