Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иланском мужчина разбился на мопеде

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Иланском произошла смертельная авария.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Иланском произошла смертельная авария.

36-летний мужчина ехал по улице Комсомольской в сторону улицы Декабристов. Во время движения он не справился с управлением, мопед опрокинулся на дороге. Водитель получил тяжелые травмы и скончался на месте до приезда скорой помощи.

Полиция установила, что мужчина не имел прав на управление транспортом и ехал без шлема и защитной экипировки.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и выясняют все обстоятельства происшествия.

16+