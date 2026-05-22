В Иланском мужчина разбился на мопеде

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Иланском произошла смертельная авария.
36-летний мужчина ехал по улице Комсомольской в сторону улицы Декабристов. Во время движения он не справился с управлением, мопед опрокинулся на дороге. Водитель получил тяжелые травмы и скончался на месте до приезда скорой помощи.
Полиция установила, что мужчина не имел прав на управление транспортом и ехал без шлема и защитной экипировки.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и выясняют все обстоятельства происшествия.
