Прокуратура добилась компенсации семье погибшего на комбинате

В Нанайском районе прокуратура провела проверку после смертельного несчастного случая на Малмыжском горно обогатительном комбинате. В ноябре 2025 года промышленный альпинист погиб при выполнении работ в корпусе дробления, сообщает прокуратура Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Работник упал с высоты более 40 метров на уплотнённый грунт из скальной породы. Травмы оказались несовместимы с жизнью — смерть наступила на месте. Расследование показало, что работодатель не обеспечил контроль за выполнением работ и соблюдением трудовой дисциплины.
Прокуратура, защищая права семьи погибшего, подала иск о взыскании компенсации морального вреда с организации работодателя. Суд рассмотрел материалы дела и удовлетворил требования ведомства, постановив выплатить 600 тысяч рублей члену семьи работника.
