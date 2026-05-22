Прокуратура добилась компенсации семье погибшего на комбинате

Работник упал с высоты более 40 метров на уплотнённый грунт из скальной породы. Травмы оказались несовместимы с жизнью — смерть наступила на месте. Расследование показало, что работодатель не обеспечил контроль за выполнением работ и соблюдением трудовой дисциплины.