Нижегородская телебашня окрасится в цвета полумарафона «Беги, герой!»

Нижегородская телебашня включит праздничную архитектурно-художественную подсветку в поддержку благотворительного полумарафона «Беги, герой!». Как сообщили в филиале РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр», иллюминация будет работать 22 мая с 21:00 до 22:00.
Конструкцию украсит динамический паттерн в фирменных салатово-синих цветах соревнований. На медиафасаде запустят бегущую строку с логотипом забега и мотивирующим слоганом «Герои меняют этот город».
Напомним, что 12-й по счету полумарафон состоится в Нижнем Новгороде 23 и 24 мая. Участников ждут дистанции от 5 до 42,2 км, а также традиционный конкурс социальных инициатив, проходящий при поддержке министерства спорта Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что маршруты нижегородского общественного транспорта изменят из-за полумарафона.