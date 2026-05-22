Карантин из-за лейкоза скота ввели в Воротынском округе

На территории села Покров‑Майдан в Воротынском округе введён карантин. Соответствующий приказ размещён на портале правовых актов.

Причиной ограничений стал выявленный случай лейкоза: положительный результат исследований зафиксирован у одной из коров, содержавшейся в личном подсобном хозяйстве. Карантин начал действовать с 23 апреля и будет сохраняться до особого распоряжения.

В рамках карантинных мер установлен ряд ограничений:

запрещён вывоз восприимчивых животных с территории земельного участка (исключение — рогатый скот, направляемый на убой);

ограничен доступ на территорию хозяйства для посторонних лиц;

запрещено совместное содержание больных, инфицированных и восприимчивых животных;

не допускается сбор молока от разных групп животных в общую ёмкость;

в селе приостановлено проведение сельскохозяйственных ярмарок и выставок.

Местные власти призывают жителей с пониманием отнестись к введённым ограничениям — они необходимы для предотвращения распространения заболевания и защиты поголовья скота в регионе.

Ранее карантин по бешенству ввели в двух селах Починковского округа.