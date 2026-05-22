Как "Земский доктор" меняет жизнь в сельских больницах Нижегородской области

Качество медицинской помощи и здоровье нации напрямую зависят от профессионализма врачей, медсестер и других специалистов. В условиях бурного развития медицинских технологий кадровый вопрос становится особенно острым. Привлечь специалистов в глубинку призвана программа «Земский доктор».
Семья медиков Ильиных с годовалым ребенком переехала из Нижнего Новгорода в село Починки меньше года назад. Благодаря этому в Починковской центральной районной больнице появились сразу два специалиста: акушер-гинеколог и хирург.
Марина — коренная нижегородка, ее супруг Виктор родом из Чувашии. Они познакомились во время учебы в Приволжском медицинском университете. Супруги рассказали изданию Pravda.nn, что оба всегда мечтали о собственном доме, поэтому переехали с удовольствием. Им нравится неспешный ритм жизни в Большом Мурашкино, все рядом — садик, школа, работа. Предоставленный дом оказался очень комфортным: свежий ремонт, газ, индивидуальное отопление, артезианская скважина с чистейшей водой — заезжай и живи.
Марина отметила хорошие возможности для профессионального развития. Она уже прошла дистанционное обучение по кольпоскопии, гистероскопии и репродуктивной эндокринологии, сейчас осваивает ультразвуковую диагностику. В больнице современное оборудование, и все полученные знания она успешно применяет на практике.
Ее супруг Виктор — опытный хирург. Он рассказал, что работы у районного хирурга всегда много: дежурства в стационаре, прием в поликлинике, операции. До его приезда здесь трудился только один хирург, и на время отпусков и больничных его приходилось заменять специалистами из соседних районов. Теперь работать стало намного удобнее.
Через десять лет супруги смогут приватизировать предоставленное им жилье. Это дополнительный плюс к единовременной выплате по программе «Земский доктор».
Штат межрайонного медицинского центра «Южный» также пополнился благодаря «Земскому доктору», причем сразу двумя молодыми специалистами: хирургом и офтальмологом.
Хирург Михаил Поляев переехал в Починковскую ЦРБ из Республики Мордовия, где работал в одной из лучших больниц региона — Мордовской республиканской центральной клинической больнице. Врач объяснил, что подрастающие дети нуждались в собственном доме, а благодаря государственной программе такая возможность появилась.
Недавно семья приобрела дом в селе Починки. Михаилу очень нравится работать здесь: прекрасный коллектив и широкие возможности для профессионального роста. Если раньше его специализация была узконаправленной — абдоминальная хирургия, то теперь он занимается разными направлениями: урология, гнойная хирургия, сосудистая патология.
Жена Михаила — медсестра, и после декретного отпуска она также планирует устроиться в ММЦ «Южный».
Офтальмолог Марина Ивановна Сергунова пришла работать в Починковскую ЦРБ в сентябре прошлого года. До нее в штате был только один врач-офтальмолог, а с приходом второго специалиста пациенты могут попасть на прием намного быстрее.
Стоматолог Сокольской центральной районной больницы Светлана Кисиль также переехала в районный центр по программе «Земский доктор». Она выбрала это медучреждение неслучайно — здесь ее родные места.
До переезда в Сокольское она работала в Нижнем Новгороде и Туле, но ее тянуло обратно. Вернувшись домой, она обнаружила обновленную больницу. Уровень оснащенности стоматологического кабинета в Сокольской ЦРБ теперь не уступает коммерческим учреждениям: новейшие установки, удобные кресла, качественные материалы, позволяющие проводить лечение быстро, комфортно и безболезненно.
Программа продолжает пополнять кадрами медучреждения области и в этом году. Недавно в Истоминский фельдшерско-акушерский пункт Балахнинской ЦРБ пришел работать фельдшер Игорь Медведев. А выпускница нижегородского медицинского колледжа Любовь Соловьева стала фельдшером выездной бригады скорой помощи Балахны.