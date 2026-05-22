Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми наказали дрессировщика за шоу с животными в торговом комплексе

Индивидуальному предпринимателю Россельхознадзор назначил штраф.

Источник: Комсомольская правда

Управление Россельхознадзора по Пермскому краю сообщило о привлечении к административной ответственности по двум статьям КоАП РФ индивидуального предпринимателя. Ведомство проверило его деятельность 8 мая в пермском в ТРК «СпешиLove».

Предприниматель содержит и использует животных в культурно-зрелищных целях. В тот день он проводи шоу на площадке торгово-развлекательного центра. Проверка установила отсутствие у дрессировщика соответствующей лицензии на проведение мероприятий с животными. Для их питания он использовал корм без ветеринарных сопроводительных документов.

«Выявленные факты свидетельствуют о нарушении требований законодательства в сфере ответственного обращения с животными, к использованию их в культурно-зрелищных целях, а также ветеринарных правил организации работы по оформлению сопроводительных документов», — отмечает надзорное ведомство.

Россельхознадзор привлек предпринимателя к административной ответственности и наказачил крупный штраф. По одной из статей КоАП РФ его максимальная сумма достигает 100−200 тыс. руб., другой — 10−20 тыс. руб.