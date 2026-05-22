Подсветку в честь полумарафона «Беги, герой!» включат на нижегородской телебашне

В пятницу вечером нижегородскую телебашню украсит праздничная подсветка в честь полумарафона «Беги, герой!». 22 мая с девяти до десяти часов вечера на высотной доминанте города можно будет увидеть динамический паттерн в фирменных цветах забега — салатовом и темно-синем.
Как сообщили в филиале РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр», на медиафасаде планируется демонстрировать бегущую строку с логотипом спортивного мероприятия и надписью «Герои меняют этот город».
Напомним, благотворительный полумарафон в этом году пройдет уже в двенадцатый раз. Участники будут состязаться на нескольких дистанциях — 5, 10 и 42,2 км. Также организаторы проведут детские старты.
«Беги, герой!» в Нижнем Новгороде состоится 23 и 24 мая. На время проведения соревнований в городе перекроют ряд дорог.