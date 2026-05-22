Учёные СФУ создали новый способ выявления антибиотика в воде

Исследователи СФУ разработали доступный и эффективный метод обнаружения антибиотика цефотаксима в водных растворах, в том числе в питьевой воде. Об этом рассказали в Министерстве науки и высшего образования РФ.
В основе технологии люминесцентный анализ с применением специального сорбента из диоксида кремния (кремнезёма), который модифицирован полиаминами. Реагент экологически безопасен.
Цефотаксим начинает светиться жёлто-зелёным при облучении УФ-светом. Интенсивность свечения зависит от концентрации антибиотика, что позволяет быстро и точно фиксировать наличие препарата.
Отметим, что цефотаксим — это антибиотик широкого спектра. Он применяется, например, для лечения инфекций дыхательных путей, кожи, менингитов. Из-за массового использования в медицине, сельском хозяйстве и на птицефабриках препарат часто попадает в водоёмы через сточные воды.
В Министерстве науки и высшего образования РФ добавили, что метод будет полезен на фармацевтических предприятиях (для контроля выбросов), при мониторинге питьевых и подземных источников воды, а также после доработки с учётом влияния гуминовых кислот для анализа рек, озёр и морей.
Новый подход отличается простотой и низкой стоимостью по сравнению с традиционными методами, такими как хроматография и фотометрия. В дальнейшем учёные планируют адаптировать методику для анализа природных водоёмов.