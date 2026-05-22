Привезённая в Красноярск импортная клубника безопасна

Импортная клубника в Красноярске прошла фитосанитарный контроль.
С начала года специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» проверили 57,4 тонны импортной клубники. Ягоды завезли в город из Кыргызстана, Китая и Казахстана.
Перед поступлением в продажу вся продукция проходит карантинный фитосанитарный контроль. Для проверки были отобраны образцы от 84 партий клубники, рассказали в ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса».
Как рассказала начальник отдела карантина растений филиала Нина Алпатова, специалисты провели энтомологические и микологические исследования. По их результатам, ягода соответствует санитарным требованиям. Опасных отклонений не выявлено.