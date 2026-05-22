Выпускные в школах Воронежской области состоятся в закрытых помещениях

Выпускные вечера в Воронежской области состоятся 27 июня. Этот день рекомендовало Министерство просвещения РФ, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Торжественные мероприятия пройдут в закрытых помещениях с соблюдением всех требований комплексной безопасности. Власти отметили, что в регионе уже утвердили алгоритм действий на случай опасности атаки БПЛА, а также сигналов гражданской обороны «Воздушная тревога» и «Ракетная опасность». Эти инструкции доведены до всех участников образовательного процесса. Кроме того, в учреждениях определили безопасные места для укрытия.
В программу выпускных вечеров предлагается включить церемонию поднятия Государственного флага и исполнения Государственного гимна Российской Федерации. Также запланировано выступление родителей учащихся, среди которых есть граждане, удостоенные государственных наград, и участники спецоперации.
Напомним, что последние звонки, которые запланированы на 26 мая, в текущем году также пройдут в закрытых помещениях.