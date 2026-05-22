Воронежские школьники погрузились в мир атомной энергетики

За две недели старшеклассников погрузили в мир ядерной энергетики и познакомили с современными технологиями. Ребята участвовали в различных мастер-классах, слушали лекции, проходили практикумы. Атомщики за это время рассказали им о профессиях, востребованных в отрасли. Провели технический тур по современным энергоблокам с реактором ВВЭР-1200, где школьники увидели самые главные локации атомной станции. Продемонстрировали работу оборудования машины радиационной разведки. В конце смены команды, на которые участники разбились заранее, презентовали жюри свои проекты в области энергетики.