Участники СВО без статуса ВБД смогут бесплатно парковаться в Воронеже

В рамках 10 заседания регионального парламента восьмого созыва, которое состоялось 21 мая, за участниками СВО, не успевшими оформить статус ветерана боевых действий, было закреплено право на безвозмездной основе оставлять принадлежащие им автомобили на платных городских парковках. Законопроект разработала группа депутатов — членов фракции «Единая Россия», входящих в Комитет по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности: это Александр Солодов, Владимир Верзилин, Николай Домнич, Владимир Ключников и Валерий Ярошев.
Сейчас в Воронежской области существует перечень льготных категорий граждан, которые освобождены от оплаты мест на коммерческих городских парковках. Это, например, многодетные семьи, инвалиды, ветераны боевых действий (по установленному законодательством перечню) и еще ряд категорий граждан и организаций. Авторы инициативы предложили дополнить этот перечень участниками специальной военной операции, которые в силу различных причин пока не получили статус ветеранов.
Как отмечают сами парламентарии, это прямая поддержка тех, кто сегодня защищает интересы страны.
— Наши бойцы, которые рискуют жизнью ради безопасности, должны чувствовать поддержку и здесь, в тылу. Освобождение от платы за парковку — небольшой, но ощутимый вклад в усовершенствование единой системы поддержки участников СВО, — сказал один из соавторов законопроекта Владимир Верзилин.
Парламентарий подчеркнул: несмотря на то что льгота коснется небольшого числа участников СВО, эти люди не менее важны — они точно так же, как и уже оформившие документы ветераны, защищали и продолжают защищать Родину.