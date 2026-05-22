Монографию о работе НКВД в 1941—1943 годах презентовали в Воронеже

В воронежском Доме журналистов презентовали коллективную монографию «Трудный путь к Победе: особенности организации и функционирования органов и войск НКВД СССР в Воронежской области в 1941—1943 годах».
Авторами двухтомной книги являются сотрудники Воронежского института МВД России: начальник вуза, генерал майор полиции Александр Нахимов, а также доценты кафедры теории и истории государства и права Андрей Кирнос и Владимир Колесников. Значительный вклад в создание монографии также внесли Центральный архив ФСБ России, ГУ МВД России по Воронежской области и сотрудники регионального УФСБ России, которые оказали содейтсвие в работе с историческими документами.
Иллюстрированная монография объёмом около 1000 страниц основана почти на 3000 источниках, включая недавно рассекреченные документы. Значительная часть этих материалов ранее не использовалась в научных работах.
Это первое в России исследование, где комплексно изучены все направления работы НКВД в регионе. В книге представлены данные о деятельности разведки и контрразведки, милиции, партизанских отрядов и истребительных батальонов, местной противовоздушной обороны и системы исполнения наказаний.
Авторы также проанализировали взаимодействие различных структур, их участие в борьбе с врагом, обеспечении порядка и противодействии преступности. Особое внимание уделено роли сотрудников органов правопорядка в судьбоносном сражении за Воронеж.