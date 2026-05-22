Мэр предупредил об изменении схемы движения из-за создания метробуса

Линия метробуса свяжет Памятник Славы и главный корпус ВГУ.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронеже изменится схема дорожного движения в связи с реализацией проекта метробуса, сообщил мэр Сергей Петрин в своем канале в мессенеджере МАКС.

«В целях реализации проекта метробуса готовим изменение схемы организации дорожного движения — обособление и упорядочение движения общественного транспорта и формирование инфраструктуры для него», — пояснил глава города.

21 мая власти объявили конкурс на обособление выделенной полосы делиниаторами для формирования линии метробуса. Ее протяженность составит около 5,5 километров — от Памятника Славы до главного корпуса ВГУ, и столько же в обратном направлении.

«Сейчас завершаем проработку схемы организации дорожного движения по всему маршруту совместно с коллегами из ЦОДД, Госавтоинспекции и других ведомств. Реализовать ее на этом участке планируем к началу осени. В комплексе также будет меняться режим работы светофорных объектов, а на некоторых участках скорректируется схема организации движения», — рассказал Сергей Петрин.

В ближайшее время также начнутся торги на реконструкцию остановочных павильонов на Московском проспекте и улице Плехановской. Предполагается увеличение посадочных площадок — на них смогут находиться сразу несколько автобусов. Все остановки будут оборудованы пандусами для удобства маломобильных групп населения. Обновление будет завершено к июлю 2027 года.

«Реализация проекта по созданию метробуса стала возможной благодаря поддержке Губернатора Александра Викторовича Гусева и партии “Единая Россия” и финансированию из средств регионального бюджета», — напомнил мэр.

