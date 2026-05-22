Ростовчанка отсудила у жадного экс-супруга 42 млн рублей

Жительница Ростова отсудила 42 млн рублей после развода с бизнесменом. Как передает Привет-Ростов, мужчина не желал брать обязанности по содержанию общего ребенка. В связи с этим матери-одиночке пришлось подать в суд.

Фигурант дела сначала регулярно перечислял средства на содержание ребёнка, однако позже выплаты снизились до символических сумм. Последней каплей стал перевод на сумму в 135 рублей.

После обращения в суд выяснилось, что мужчина владеет несколькими компаниями в сфере автобизнеса с крупной выручкой. В ходе проверки были выявлены ранее неучтённые доходы, с которых теперь будут удерживаться алименты.

Кроме того, был установлен факт крупного займа на сумму в размере 80 млн рублей. Эти деньги были признаны совместно нажитым имуществом, и суд постановил разделить их, присудив бывшей супруге около 42 миллионов рублей.

Ростовчанин не согласился с решением и планирует обжаловать приговор.