Злостного алиментщика волгоградские приставы вытащили из шкафа

Судебные приставы достали из шкафа должника по алиментам. Как рассказали в УФСПП по Волгоградской области, волгоградец задолжал почти 600 тысяч рублей на содержание дочери и длительное время скрывался от сотрудников органа принудительного исполнения. Мужчину объявили в розыск. Однако приставам удалось установить местонахождение алиментщика. Выяснилось, что он прячется в квартире у родственников. Однако те не желали выдавать его сотрудникам ведомства и никогда не открывали дверь.