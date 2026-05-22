Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Злостного алиментщика волгоградские приставы вытащили из шкафа

Судебные приставы достали из шкафа должника по алиментам. Как рассказали.

Судебные приставы достали из шкафа должника по алиментам. Как рассказали в УФСПП по Волгоградской области, волгоградец задолжал почти 600 тысяч рублей на содержание дочери и длительное время скрывался от сотрудников органа принудительного исполнения. Мужчину объявили в розыск. Однако приставам удалось установить местонахождение алиментщика. Выяснилось, что он прячется в квартире у родственников. Однако те не желали выдавать его сотрудникам ведомства и никогда не открывали дверь.

Судебным приставам пришлось обратиться в суд за разрешением на вскрытие квартиры и осмотр помещения. В квартире находилась мать должника, однако женщина решила ввести судебных приставов в заблуждение и ответила, что дома никого нет. Однако, когда поняла, что сотрудники полиции и МЧС готовы вскрыть дверь, впустила их в квартиру.

А вот самого должника обнаружили в шкафу. Мужчину доставили в отделение судебных приставов, где допросили в качестве подозреваемого по уголовному делу по ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Должнику грозит наказание вплоть до лишения свободы.

Отметим, с начала 2026 года сотрудники ГУФССП России по Волгоградской области разыскали 173 должника по алиментам.

Фото УФСПП по Волгоградской области.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше