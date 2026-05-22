Красноярцы могут воспользоваться городскими электропоездами в период масштабного ремонта автодорог

«Городская электричка» КрасЖД поможет с комфортом добираться до места назначения в условиях сложной автодорожной обстановки, связанной с масштабным ремонтом автодорог в столице Красноярского края.
В правобережной части города поезда быстро «объедут» пробки, которые прогнозируются на Коммунальном мосту, проспекте им. Газеты «Красноярский рабочий», улицах Семафорная, Свердловская и 60 лет Октября.
Здесь в шаговой доступности к жилым массивам расположены станции городского железнодорожного маршрута: Базаиха (район ул. Глинки), Злобино (Парк «Каменка»), Первомайская (район Театра Юного зрителя, Цирка).
Кроме того, в зоне притяжения Коммунального и Николаевского мостов Красноярска находятся остановочные пункты КрасЖД Белые Росы, Енисей, Платинум Арена. Они удобны для горожан, отправляющихся в поездки с улиц Свердловская, Семафорная, 60 лет Октября и из микрорайона «Пашенный».
Также для красноярцев, живущих на правобережье, действует мультимодальный маршрут: автобусная остановка «Ул. Матросова» — железнодорожная платформа Студенческая.
Из Октябрьского района Красноярска, где запланирован ремонт автомагистрали на путепроводе, соединяющем улицу Тотмина с улицей Калинина, на городском электропоезде можно уехать с о.п. Бугач и Мясокомбинат. Это возможность быстро и без пробок добраться до центра города или до его правобережной части.
Напомним, что городской железнодорожный маршрут объединяет районы Красноярска, расположенные на правом и левом берегах Енисея.
В рабочие дни перевозку пассажиров утром осуществляют 22 электропоезда, вечером — 16.
Из них 8 поездов утром и 7 вечером — сквозные: пассажирам, следующим со станций левого берега Енисея на правый (и в обратном направлении), не потребуется пересадка на вокзале Красноярск.
Заранее оформить билеты можно онлайн: с помощью мобильных приложений «РЖД Пассажирам» и «Транспорт Красноярска», или в чат-ботах АО «Краспригород» в МАКС и Телеграм.
Стоимость проезда в электричке в черте города и до Дивногорска — 44 рубля. Подробное расписание «Городской электрички» — на официальном сайте компании «Краспригород».