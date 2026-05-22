Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура добилась перерасчета платы за вывоз мусора в Волгодонском районе

Жители станицы Романовской пожаловались в прокуратуру на горы мусора и добились перерасчета.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Волгодонского района добилась перерасчета платы за вывоз твердых коммунальных отходов для жителей станицы Романовской и поселка Прогресс. Об этом рассказали в региональном надзорном ведомстве.

Проверку провели после жалоб местных жителей. Выяснилось, что ответственная организация неоднократно нарушала периодичность вывоза мусора с мест накопления, установленную санитарными нормами.

— Прокуратурой внесено представление. По постановлению прокурора виновное лицо привлечено к административной ответственности, наложен штраф, — сообщили в ведомстве.

После вмешательства прокуратуры нарушения устранены. Кроме того, абонентам произвели перерасчет платы за коммунальную услугу — людям вернули деньги за то время, когда мусор не вывозили как положено. Подпишись на нас в МАХ и Telegram.