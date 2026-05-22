Прокуратура добилась перерасчета платы за вывоз мусора в Волгодонском районе

Прокуратура Волгодонского района добилась перерасчета платы за вывоз твердых коммунальных отходов для жителей станицы Романовской и поселка Прогресс. Об этом рассказали в региональном надзорном ведомстве.
Проверку провели после жалоб местных жителей. Выяснилось, что ответственная организация неоднократно нарушала периодичность вывоза мусора с мест накопления, установленную санитарными нормами.
— Прокуратурой внесено представление. По постановлению прокурора виновное лицо привлечено к административной ответственности, наложен штраф, — сообщили в ведомстве.
После вмешательства прокуратуры нарушения устранены. Кроме того, абонентам произвели перерасчет платы за коммунальную услугу — людям вернули деньги за то время, когда мусор не вывозили как положено.